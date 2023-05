Roma, supermarket della droga aperto h24: le piazze di spaccio sono 14

Roma è un supermarket della droga che non dorme mai: aperto e operativo 24 ore su 24. Sono ben 14 le piazze di spaccio identificate da Carabinieri e Polizia negli ultimi giorni.

Nel corso di queste operazioni, svoltesi in tutta la città, dal Centro alle periferie, sono finite in manette 22 persone, di cui 14 arrestate dai Carabinieri e 8 dagli agenti della Polizia di Stato. Tutti gli arrestati sono gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra le sostanze rinvenute dai militari ecstasy, cocaina, marijuana, hashish, crack ed eroina.

Roma Nord

Durante un'operazione di controllo in piazza Sempione, nel quartiere Montesacro, gli agenti hanno notato un uomo dal comportamento sospetto seduto su una panchina dei giardini adiacenti alla piazza. Appena si è accorto della presenza degli agenti l'uomo, un tunisino di 42 anni, ha tentato di fuggire gettando per terra un pacchetto di sigarette. Dopo un breve inseguimento l'uomo è stato preso e arrestato. Nel pacchetto di sigarette erano nascoste 11 stecche di hashish.

Le piazze scoperte in Centro

A San Lorenzo gli agenti della Polizia hanno interrotto un'attività di spaccio portata avanti da un africano nel Parco dei Caduti del 19 luglio 1943. Lo spacciatore, un guineano di 24 anni, attendeva i clienti seduto su una panchina. Quando arrivava un acquirente si alzava andava in una siepe vicina e prendeva le dosi di droga che aveva nascosto tra le foglie. Dopo alcuni appostamenti, gli agenti lo hanno arrestato e hanno rinvenuto nella siepe 8 dosi di hashish.

Nel quartiere di Pietralata, in via Pomona, una pattuglia dei Carabinieri del gruppo Roma Centro ha assistito allo scambio di alcune buste tra gli occupanti di due vetture in sosta. I militari li hanno quindi perquisiti trovandoli in possesso di 73 grammi di cocaina divisi in 65 dosi e di circa 3200 euro in contanti. Successivamente i militari hanno perquisito anche le loro abitazioni trovando altre 25 dosi di cocaina e 5800 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati, insieme al materiale per il confezionamento e a due iphone ritenuti strumenti del traffico di droga. Per i tre è scattato l'arresto: si tratta di tre romani di 41, 50 e 30 anni.

Roma Sud

Sono parecchie le piazze di spaccio scoperte a Roma Sud. I Carabinieri sono intervenuti in via Cavazzi alla Garbatella. I militari avevano notato un uomo che si aggirava con fare sospetto sotto una finestra di uno stabile. Appostandosi hanno capito che l'uomo, un romano di 50 anni, stava acquistando dosi di droga dall'inquilino dell'appartamento a cui apparteneva quella finestra. A seguito di una perquisizione domiciliare, sono state rinvenute 11 dosi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per i confezionamento. Per lo spacciatore è scattato l'arresto e il rito direttissimo in Tribunale.

I Carabinieri della Stazione San Pietro, invece, hanno seguito gli spostamenti di un uomo notoriamente tossicodipendente. I militari lo hanno seguito fino a via Iachella della Lenzara, nel quartiere Don Bosco. Qui hanno sorpreso un guineano di 21 anni che gli cedeva una dose di eroina. Dopo averlo perquisito i militari lo hanno trovato in possesso di altre 11 dosi. Per il guineano, già noto alle Forze dell'Ordine, è scattato l'arresto.

Sempre i Carabinieri hanno fermato un uomo sulla Palmiro Togliatti, all'altezza di Centocelle, durante un controllo stradale. L'uomo, un romano di 28 anni, è stato trovato in possesso di due involucri di hashish, nascosti nei calzini e negli slip. In totale aveva 39 grammi di droga addosso e 60 euro in contanti. Il 28enne è stato arrestato.

Al Quadraro, in piazza dei Consoli, i Carabinieri hanno fermato un giovane 19enne che si aggirava in modo sospetto nella piazza. Perquisendolo, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di 42 grammi di hashish e 780 euro in contanti.

Gli agenti della Polizia invece hanno individuato una base di spaccio gestita da un romano 41enne in un appartamento di via del Tintoretto, nel quartiere di Tor Carbone. Gli agenti si sono appostati sul pianerottolo, in attesa che qualcuno aprisse la porta. Quando qualcuno è uscito dall'appartamento ne hanno approfittato per entrare e dare il via a una perquisizione. Ingenti le quantità di stupefacenti trovate: ecstasy, hashish e cocaina. E poi un coltello sporco si sostanze varie, materiale per i confezionamento, un bilancino di precisione e 145 euro in contanti. Sequestrato anche il cellulare dell'uomo, su cui gli inquirenti hanno trovato altre prove dell'attività di spaccio dell'indagato.

Le periferie

A La Storta i Carabinieri hanno fermato e arrestato un uomo di 26 anni senza fissa dimora mentre era alla guida della sua auto. Perquisendolo, i militari lo hanno trovato in possesso di 28 grammi di cocaina, divisi in 24 dosi, materiale per il confezionamento e 430 euro in contanti.

A San Basilio i militari sono intervenuti fermando una compravendita tra due soggetti di 50 e 33 anni. I militari hanno notato infatti il 50enne mentre cedeva al 33enne un involucro con 40 dosi di cocaina destinate ad essere rivendute al dettaglio. Perquisendo l'autoi militari hanno trovato altre 365 dosi di cocaina, 22 grammi di hashish e il materiale per il confezionamento delle dosi. I due sono stati arrestati.

Tre i casi a Tor Bella Monaca. I Carabinieri sono intervenuti in viale dell'Archeologia trovando un 21enne senza fissa dimora e già noto che si aggirava con fare sospetto. I militari lo hanno perquisito trovandogli addosso 31 dosi di cocaina e 350 euro in contanti. A poca distanza un'altra pattuglia dei Carabinieri ha perquisito un altro senza fissa dimora di 21 anni trovando anch'egli in possesso di droga: aveva con sé 68 grammi di hashish avvolti in un involucro e più di 5mila euro in contanti.

Sempre a Tor Bella Monaca gli agenti della Polizia hanno seguito gli spostamenti di un romano di 51 anni che faceva la spola tra due appartamenti. Lo hanno fermato per un controllo e hanno trovato al posto del passeggero una busta della spesa, in cui il 51enne aveva nascosto un involucro con dentro 1 kg di cocaina. Negli appartamenti tra cui l'uomo si spostava è stato trovato materiale per il confezionamento. L'uomo è stato arrestato ed è finito ai domiciliari.

I Carabinieri, durante un controllo stradale su via Trigoria, a Tor de' Cenci, hanno fermato un'auto perquisendo i due occupanti. Si trattava di un tunisino di 20 anni e una donna italiana di 44, entrambi con precedenti. Nel porta oggetti i militari hanno trovato un involucro con dentro del crack. In uno zaino erano invece nascosti 45 grammi di hashish e un secondo panetto da 120 grammi di crack. Infine nelle tasche della giacca del tunisino è stato trovato dell'altro crack e più di 1000 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. Per i due è scattato l'arresto.

Nella zona Tiburtino Terzo, non lontano da Pietralata, è stato arrestato un gambiano di 38 anni. L'africano era stato visto da dei poliziotti in borghese che, avendolo visto mentre vendeva delle dosi lo hanno inseguito. Nel tentativo di fuggire, il gambiano ha anche colpito gli agenti, che però lo hanno arrestato e perquisito. Addosso aveva alcuni di grammi di hashish, eroina e marijuana.

Infine a Ostia gli agenti del distretto Lido di Roma si sono appostati sui tetti di alcuni palazzi, scoprendo un'intensa attività di spacciatori e vedette pronte a dare l'allarme. Se si avvicinavano membri delle Forze dell'Ordine le vedette facevano rumore, applaudendo o fischiando. In tal modo gli spacciatori si allontanavano senza venir scoperti. Sofisticato era anche il sistema di vendita messo in piedi: se arrivava un acquirente un primo spacciatore contrattava la quantità e la vendita, un secondo spacciatore andava a prendere le sostanze dove erano nascoste e le portava al cliente, mentre un terzo prendeva il denaro e lo nascondeva. Per i tre spacciatori è scattato l'arresto e la misura cautelare della presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.