Roma, sventato il blitz di Ultima Generazione: avevano colla negli zaini

Gli attivisti ambientalisti erano pronti a mettere in atto due blocchi stradali in una diverse parti della città ed erano pronti a imbrattare dei monumenti con della colla. Ma gli agenti della Polizia li hanno fermati in tempo prima, sventando il nuovo blitz. In tutto 16 ambientalisti sono stati identificati.

Sebbene le due azioni siano state messe in atto da due gruppi diversi, in Centro da parte di Ultima Generazione e in periferia da parte di Extinction Rebellion, non è escluso che le due azioni siano collegate.

Gli attivisti fermati a Torrenuova

Il primo gruppo fermato è stato quello degli attivisti di Extinction Rebellion, presso la stazione della Metro C di Torrenuova. Gli agenti della Digos e della Polizia li hanno fermati e li hanno sottoposti a perquisizione. Nei loro zainetti sono stati trovati dei contenitori di colla che probabilmente sarebbe stata utilizzata per nuove azioni dimostrative. I sei attivisti sono stati quindi identificati e portati in Commissariato.

Tentato blocco stradale a Colosseo

A Colosseo dieci attivisti di Ultima Generazione hanno invece cercato di bloccare il traffico delle auto su via Labicana. Prima che gli attivisti potessero mettere in atto il loro blitz, è intervenuta la Polizia che li ha identificati e condotti al più vicino commissariato.