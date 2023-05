Roma, Taxi e Ncc: alla prima infrazione licenza sospesa. Basta trucchi

Nuove regole più severe per Taxi e Ncc: già alla prima infrazione si rischia la sospensione della licenza. Il Campidoglio ha detto: basta trucchi.

Ad annunciare le nuove regole l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. “Il nuovo regolamento comunale - ha spiegato l'assessore - disciplina l’esercizio del trasporto pubblico non di linea, approvato oggi dall’Assemblea Capitolina, prevede un sistema sanzionatorio molto più efficace, incisivo e puntuale: viene eliminato il cosiddetto cumulo di sanzioni ed è sufficiente la prima infrazione per giungere alla sospensione della licenza. Ringrazio le forze di maggioranza e opposizione dell’Assemblea Capitolina per l’approvazione all’unanimità del nuovo regolamento Taxi-Ncc che, venendo incontro alle richieste delle categorie interessate, introduce importanti novità”.

La nuova piattaforma web

Il nuovo regolamento, ha spiegato l'assessore, prevede anche l'introduzione di una nuova piattaforma web per meglio definire i diversi turni. “Questo nuovo modello - ha spiegato l'assessore - permetterà all’amministrazione di garantire un numero più consistente di vetture nei momenti di picco della domanda. Tra le altre novità, un iter più agevole per la trasferibilità delle licenze e la gratuità, per i tassisti, del servizio ‘Chiama Taxi 060609’ che diventerà un importante strumento per operatori, cittadini e turisti anche perché sarà integrato con tutte le nuove tecnologie applicate alla mobilità, tra cui la MaaS, Mobility as a Service”