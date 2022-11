Roma, teneva in gabbia esemplare di una specie protetta: denunciato un uomo

Denunciato un uomo a Roma perché scoperto a tenere in gabbia un inseparabile, un pappagallino di una specie protetta, senza avere la documentazione necessaria per spiegarne la provenienza. L'animale è stato sequestrato dalle Guardie Zoofile dell'Oipa.

L'uomo è stato denunciato per detenzione illegale di specie protetta, visto che l'Agapornis Fischeri (nome scientifico dell'inseparabile) è per l'appunto una specie protetta secondo la Convenzione di Washington del 1975, sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d’estinzione, recepita dall'Unione Europea nel 1997. L'uomo rischia ora un'ammenda da 20 mila fino a 200mila euro e una pena da sei mesi a un anno.

L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ricorda che può costare molto tenere in casa animali protetti senza avere l'autorizzazione. L'organizzazione sconsiglia di acquistare gli animali in mercatini o via Internet proprio per evitare questi problemi.