Roma, tenta di rubare in una chiesa e picchia un Carabiniere con un crocifisso

Un uomo di 21 anni si è introdotto nella chiesa dei Santi Angeli Custodi per rubare. Sul posto è intervenuto un Carabiniere che ha tentato di fermarlo, ma il 21enne lo ha picchiato con un crocifisso.

Il militare, in quel momento libero dal servizio, era stato avvertito dai fedeli presenti nella chiesa, situata in piazza Sempione, che il ladro era entrato nella sacrestia per rubare. Il Carabiniere è entrato in sacrestia e ha tentato di fermarlo. A quel punto il 21enne ha afferrato il crocifisso di legno e ha preso a picchiare il militare in borghese. Sul posto sono intervenuti i colleghi del Nucleo Radiomobile che hanno bloccato il ladro e lo hanno arrestato, con l'accusa di rapina e lesioni personali. Il Carabiniere invece ha riportato numerose ecchimosi con tre giorni di prognosi.