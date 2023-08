Roma, tenta di rubare una pistola al poliziotto e semina il panico a Termini

Ha seminato il panico nei pressi della stazione Termini di Roma devastando le auto in sosta e aggredendo gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Non solo: ha cercato anche di disarmare uno degli agenti.

Arrestato dopo un inseguimento

Per questo un 40enne del Mali è stato arrestato nel pomeriggio dai poliziotti del Reparto Prevenzione e Crimine del Lazio intervenuti in via Nino Bixio. L'uomo, che stava ancora danneggiando le autovetture in sosta con un tondino di ferro, ha poi aggredito gli agenti, ferendone due che sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni per fratture. L'africano, che ha anche tentato di rubare una pistola di ordinanza, è stato arrestato per tentata rapina, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato.