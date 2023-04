Roma, tenta la truffa del pacco postale: il figlio della vittima lo ferma

Un giovane di Napoli ha tentato di mettere a segno la truffa del pacco postale fingendosi il nipote di una donna 88enne. Prima di riuscire a fuggire con la refurtiva, è stato fermato dal figlio della vittima che lo ha bloccato prima dell'arrivo dei Carabinieri.

Il fatto è accaduto il 29 marzo, quando il giovane, di soli 16 anni, ha chiamato al telefono la donna 88enne, residente a Tor Vergata, fingendosi il nipote dell'anziana e le ha detto che sarebbe passato un incaricato delle Poste per consegnare un pacco, in cambio di un pagamento. Il 16enne si è quindi presentato a casa dell'anziana e si è fatto consegnare degli oggetti in oro, per un valore totale di 15mila euro.

L'arresto

Prima di riuscire a fuggire è stato intercettato dal figlio dell'88enne. L'uomo lo ha fermato e ha chiamato i Carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno perquisito il 16enne trovandolo in possesso dei monili d'oro. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per truffa.