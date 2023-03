Roma, tenta la truffa della Gendarmeria Vaticana: un uomo denunciato

Un uomo di 54 anni di Frascati ha raggirato un giovane disoccupato, facendogli credere che avrebbe potuto avere un posto nella Gendarmeria Vaticana in cambio di denaro. La Polizia Postale lo ha denunciato per sostituzione di persona e detenzione abusiva d'armi.

Venuto a conoscenza le aspirazioni del giovane, il 54enne si è finto un Carabiniere e ha millantato conoscenze nella Gendarmeria, proponendosi come intermediario nell'assunzione nel corpo vaticano. Il tutto, ovviamente, in cambio del versamento di una somma di denaro. Il giovane e suo padre si sono convinti delle genuinità di quella proposta e hanno acconsentito a dargli i soldi in cambio del suo interessamento. Al pagamento è seguito uno fitto scambio di email tra il giovane e funzionari della Gendarmeria Vaticana, con domande, prove di selezione e convocazioni. Alla fine in queste email era stato comunicato al giovane l'esito positivo delle selezioni e una convocazione per la prova dell'uniforme.

La scoperta della truffa e la denuncia

Il giovane, contento per l'esito positivo, si è presentato agli uffici della Gendarmeria: qui l'amara scoperta. Era tutta una truffa. La Gendarmeria, insospettita, ha avvertito la Polizia Postale che ha cominciato ad indagare scoprendo chi aveva inviato le email. Si trattava proprio del 54enne che aveva finto di essere un funzionario della Gendarmeria. Dopo una perquisizione domestica, gli inquirenti hanno scoperto il materiale che l'uomo usava per fingersi membro dei corpi di polizia, tra cui distintivi, portatessere e due repliche di pistole senza il tappo rosso di sicurezza.