Roma, tenta suicidio buttandosi nel Tevere, salvata da agenti della Polizia

Aveva deciso di farla finita gettandosi nel fiume Tevere da ponte Marconi, ma è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato.

Martedì mattina un uomo ha visto una signora lasciarsi cadere dal ponte e ha dato subito l’allarme chiamando il 112: la squadra fluviale Tevere e acque interne della questura di Roma è scesa sotto l’argine del fiume per cercare la persona.

La donna chiedeva aiuto mentra stava per affogare

L'attenzione dei poliziotti è stata attirata da una flebile voce che chiedeva aiuto dalle acque: a quel punto, gli agenti hanno visto la donna aggrappata ad una piattaforma galleggiante e sono riusciti a legarle una corda intorno alla vita e a tirarla fuori salvandole la vita e affidandola al personale medico nel frattempo giunto sul posto. In stato confusionale e di ipotermia, la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale S.Camillo per essere sottoposta ad accertamenti. (