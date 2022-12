Roma, tentò di investire un africano con la macchina: arrestato un 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Lavinio Lideo di Enea a Roma per aver cercato di uccidere un ragazzo della Guinea, investendolo due volte con la sua auto. L'uomo è gravemente indiziato di tentato omicidio con l'aggravante della matrice razziale.

I fatti risalgono al luglio del 2020. L'uomo stava percorrendo in auto via Goldoni, ad Anzio. All'improvviso ha investito il ragazzo guineano di 26 anni, residente in un centro di accoglienza della zona, senza alcuna ragione. Dopo il primo investimento il ragazzo era riuscito rialzarsi e stava cercando di scappare, quando l'uomo ha fatto un'inversione e ci ha riprovato. Questa volta il guineano è rimasto a terra privo di sensi, mentre l'autista si è allontanato.

Le indagini e l'arresto

Subito sono intervenuti i Carabinieri che raccogliendo le testimonianze e i video delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, sono riusciti a risalire all'identità dell'autista. Per l'uomo è scattato un provvedimento di custodia cautelare in carcere. I militari lo hanno portato quindi al carcere di Velletri dove dovrà scontare una pena di 4 anni e 4 mesi. Denunciato in stato di libertà anche un secondo uomo che stava in macchina con il 33enne quella sera.