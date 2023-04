Roma tinta di verde: l'Italia Green Film Festival si conclude con l'Earth Day

Si è concluso il l'Italia Green Film Festival, il concorso cinematografico che per due settimane ha tinto Roma di verde. L'evento conclusivo è stato l'Earth Day celebrato il 22 aprile al palazzo dell'Acquario Romano.

Apertosi a Roma il 14 aprile, l'evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti emergenti. Oltre 300 le opere in concorso, tutti film e i lungometraggi a tema ambientale o sociale e le proiezioni avverranno nei palazzi storici del Centro, tra cui il Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Valentini e il Palazzo Acquario Romano. Un format unico, riconosciuto dall’Unesco e patrocinato per Alto Valore Culturale e Didattico e dal Parlamento Europeo rappresenta a tutto merito un appuntamento imperdibile per giovani e non solo. Secondo Sergio Battista, Alberto Ciarafoni, Ira Conti e Roberto Ramazzotti, i membri della giuria, questa quarta edizione sarà quella dei record: mai come è quest'anno erano state presentate così tante opere.

Le personalità presenti

Molte le personalità presenti all'evento: l'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, ora presidente della Fondazione Univerde,l'ex ministro dei trasporti Alessandro Bianchi, Antonella Cassisi, responsabile nazionale Scuole Associate UNESCO, il parlamentare europeo Fabio Massimo Castaldo e Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura. A moderare l'evento c'era la conduttrice Mariagrazia Tetti.