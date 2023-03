Roma, Tiziano Onesti è il nuovo presidente del Bambin Gesù. “Bruciata” la Enoc

Cambio al vertice dell'ospedale Bambin Gesù di Roma: Tiziano Onesti è il nuovo presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'ospedale dei bambini, in sostituzione di Mariella Enoc, che si è dimessa il 4 febbraio.

La Enoc resterà Consultore per i progetti di sviluppo dell’ospedale. A conferire il mandato a Onesti è stato il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin. Questo cambio della guardia arriva in un momento "di grande crescita per l’Ospedale - si legge nel comunicato della Santa Sede - con molte iniziative in corso, tra le quali la nuova sede, il processo di digitalizzazione e il rafforzamento del nuovo modello organizzativo, continuando a valorizzare le competenze manageriali ampiamente presenti nell’Ospedale".Onesti resterà in carica per tre anni: il mandato avrà inizio il 1° aprile.

Chi è Tiziano Onesti

Onesti nasce a Rocca di Papa nel 1960. È professore di economia aziendale presso l'Università di Roma Tre. Oltre alla sua carriera accademica, Onesti ha ricoperto ruoli amministrativi in molte realtà commerciali, pubbliche e private, come Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Eni, Telecom, Gruppo Editoriale L’Espresso e Aeroporti di Puglia. Simili ruoli li ha ricoperti anche in enti no-profit. Nel 2017 è entrato a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti del Bambin Gesù.