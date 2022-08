Roma, topi, rifiuti e cinghiali finiscono in prima pagina sul New York Times

Il New York Times dedica la prima pagina al degrado che invade la città. “Un serraglio di cinghiali, gabbiani violenti e topi si riunisce per banchettare con i detriti traboccanti della capitale”.

L'articolo, "Sforzi per portare fuori da Roma un problema che puzza"

“Un serraglio di cinghiali, gabbiani violenti e topi si riunisce per banchettare con i detriti traboccanti della capitale”, - si legge nell'articolo - dove “all'inizio di quest'estate, un'ondata di incendi sospetti agli impianti di smaltimento dei rifiuti e ai depositi di rottami ha oscurato i cieli, soffocato l'aria e sollevato lo spettro di roghi dolosi e criminalità organizzata”. E ancora, “quando sembrava che il fetore dei problemi di spazzatura di Roma non potesse peggiorare, una disputa sulla costruzione di un nuovo inceneritore per la città è emerso come il pretesto dichiarato di un ammutinamento politico che ha fatto crollare il governo di unità nazionale del presidente del Consiglio Mario Draghi a luglio”. Tuttavia, conclude il New York Times, una soluzione per i rifiuti “potrebbe essere all'orizzonte”, essendo sopravvissuta la norma sull'inceneritore.