Roma, topi sulle strisce pedonali: altro che cinghiali. Il video su Tiktok

A Roma può capitare anche questo: vedere un topo che attraversa la strada passando, da bravo cittadino, sulle strisce pedonali. A riprendere la scena è stata una donna che ha postato il video su Tiktok. Non bastasse il problema dei cinghiali, Roma deve fare i conti anche con una grande popolazione di topi.

Nel video si vede un ratto enorme, grosso quanto un gatto, che passa sulle strisce. L'utente ha pubblicato il video con la didascalia “Pov: non vivi più in campagna da 20 anni”, e in sottofondo il ritornello di una canzone latino americana che dice “no creo”, cioè “non credo proprio”.

La città è piena di topi: basta camminare per strada per vedersene passare uno davanti ai piedi. E il problema non è concentrato in alcune aree, come per i cinghiali, ma è diffuso in tutta la città, dal Centro alle periferie. Anche in questo caso il problema è principalmente la grande quantità di rifiuti non raccolti.