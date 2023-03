Roma, torna l'Acea Run Marathon: già 13mila gli iscritti. Si corre il 19 marzo

Torna la l'Acea Run Rome Marathon, la maratona di Roma che giunge quest'anno alla sua 28esima edizione (la terza con questo nome). Sono già tredicimila gli iscritti, provenienti metà dei quali stranieri provenienti da 110 Paesi diversi. Appuntamento in strada il 19 marzo.

Tutti potranno partecipare, dai runner professionisti alle famiglie con bambini. E per gli amanti degli animali, c'è posto anche per i cani. Queste le novità di questa 28esima edizione, presentata ufficialmente nella sala della Protomoteca del Campidoglio. La maratona è organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport, Italia Marathon Club e Atielle.

“Roma si conferma la Capitale delle corse su strada - ha detto l'assessore Alessandro Onorato durante la presentazione - la Acea Run Rome The Marathon l’evento podistico più partecipato, più importante e atteso d’Italia dagli atleti professionisti e dagli amatori di tutto il mondo. Un grande evento sportivo internazionale con un percorso unico che corre nella storia tra decine di monumenti, arte, tradizione”.

Per iscriversi basta andare sul sito dell'Acea Run Rome Marathon e pagare la quota d'iscrizione.

Le gare

Tre sono le gare previste. Alle 8 del 19 marzo atlenti professioni e dilettanti partiranno nella maratona vera e propria: un percorso di 42,195 km per le vie della città. Un anello che parte e finisce al Colosseo, passando per via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, Circo Massimo, il lungotevere, Castel Sant'Angelo, via della Conciliazione, San Pietro, il Foro Italico, la Moschea di Roma, piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Navona e via del Corso. Una corsa tra le bellezze e i monumenti della città.

Alle 8,15 partirà invece la staffetta Acea Run4Rome. Anch'essa della lunghezza di 42,195 km, sarà divisa in quattro tappe da 13, 12,7 e 10 km che saranno corse dai componenti di ciascuna squadra. Si tratta di una corsa per la solidarietà: per partecipare alla staffetta occorre contattare una delle onlus che hanno aderito all'iniziativa. La quota d'iscrizione, in questo caso sarà una vera e propria donazione.

Alle 8,30 si partirà invece per la stracittadina Sn4ifun, una corsa per corridori non agonisti, di soli 5 km che partirà dal Colosseo e avrà come arrivo il Circo Massimo. Alla stracittadina sarà abbinata una novità: la stracanina. Si potrà partecipare con il proprio cane.