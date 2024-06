Roma torna attrattiva, Onorato: "Merito di eventi, turismo e spettacolo"

Roma torna a volare e ad essere la meta preferita dai turisti di tutto il mondo. Un mix che sta portando benessere e felicità tra commercianti e albergatori. Un trend in continua crescita che forse è il primo risultato vero della giunta Gualtieri.

Il solo risultato davvero notevole, il resto sono chiacchiere.

L'assessore Onorato

"Con un pizzico di orgoglio possiamo dire che Roma cresce sempre di più, gli indicatori sono chiari, il turismo va alla grande: più di 50 milioni di presenze rispetto lo scorso anno. La città è tornata a vivere, crediamo in una città dove le piazze siano piene per tutti". Lo afferma Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda al Comune di Roma in occasione della presentazione di Tim Summer Hits, la kermesse musicale di Rai 1 condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Dai concerti all'archeologia

"Siamo la capitale dei concerti live a pagamento - aggiunge Onorato - ma non tutti possono permettersi un biglietto per il Circo Massimo, alle Terme di Caracalla o allo Stadio Olimpico. Questo non vuol dire che gli eventi non devono essere pagati ma bisogna garantire a tutti la possibilità di poter ascoltare gli artisti che riempiono quei luoghi e Tim Summer Hits riesce a dare questa possibilità".

Gli show

"Ringrazio quindi il sindaco per il campo libero che ci permette di sfidare anche i luoghi comuni in questa città, che abbiamo avuto per tanti anni. La città può essere viva, può essere turistica, ma lo stesso tempo può permettere ai cittadini di vivere e cambiare l'Italia al meglio e, questi eventi lo dimostrano", afferma l'assessore che annuncia anche altre sorprese per quest'estate: "Ci saranno dei fuochi d'artificio senza rumore, solo scenici e ci saranno 1300 spettacoli su nove piattaforme galleggiati lungo il Tevere, da Ponte Regina Margherita a Ponte Sant'Angelo".