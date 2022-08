Torna “Il Giardino delle Fiabe”: il festival per i bambini a Villa Carpegna

A Villa Carpegna torna “Il Giardino delle Fiabe”. Dal 26 al 28 agosto previsti almeno quattro spettacoli al giorno per i bambini. È la terza edizione.

Il Festival dedicato ai bambini organizzato dall'Associazione “Le Chat Noir”, con il sostegno di Roma Capitale e diretta dall'emergente attrice e regista Annabella Calabrese, torna a Roma dopo il successo delle edizioni precedenti. Villa Carpegna si trasforma in un parco a tema dove i bambini potranno conoscere da vicino i personaggi delle fiabe della tradizione fiabesca italiana. Per tre giorni, da mattino a sera, andranno in scena spettacoli, workshop e storytelling. Sono quattro le fiabe diverse che i bambini potranno ascoltare e vivere ogni giorno. Previste esibizioni da circo al tramonto.

Non solo intrattenimento

Anche la cultura, la valorizzazione del territorio e la sensibilizzazione verso i temi sociali saranno al centro degli spettacoli. “In questa terza edizione ci siamo particolarmente concentrati come autori nel comunicare a grandi e piccini concetti importanti pur conservando l'aspetto comico e giocoso che ci contraddistingue” - ha affermato la direttrice artistica Annabella Calabrese - “come ad esempio la parità dei sessi, nella fiaba di Temperino, o l'accettazione e la comprensione del diverso e della disabilità nelle fiabe di testa di Bufala e del palazzo delle scimmie. Anno dopo anno come autori riteniamo sia decisamente emozionante riuscire ad educare le nuove generazioni, grazie all'ausilio di storie antiche e che rappresentano il nostro passato, seppure completamente riscritte e adattate ai bambini di oggi”.

L'APP che racconta i personaggi

Grande novità di questa edizione sarà la possibilità di scannerizzare un qr code posto sui cartelloni nella Villa tramite l'APP “Il Giardino delle Fiabe”. Accendendo all'APP i bambini potranno scoprire le curiosità e le storie dei loro personaggi preferiti, con la possibilità di ascoltarle tramite apposite cuffie che verranno consegnate all'ingresso. Sull'applicazione sarà disponibile anche il programma completo con gli orari degli spettacoli.