Roma, torna Vinoforum: 10 giorni di cucina d’autore e grandi etichette

Anche quest’anno torna il Vinoforum, l’evento enogastronomico più importante del centro-sud Italia. 810 cantine saranno presenti insieme a chef stellati, ristoranti ed enoteche.

Il Vinoforum, dal 10 al 19 giugno, si estende in oltre 12mila metri quadri nel Parco Tor di Quinto, e ha l’obiettivo di promuovere la cultura enogastronomica e agroalimentare dell’Italia. Per questa edizione, Vinòforum inaugura un nuovo palcoscenico dedicato alla Pizza d’Autore e realizzato con la collaborazione di Pizza&Pasta Italiana, una delle testate più influenti del settore. Protagonisti saranno alcuni tra i più importanti maestri pizzaioli italiani che accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta del gusto in abbinamento ai grandi vini italiani. Si riconfermano le cene stellate in abbinamento alla Mixology e 35 Temporary Restaurant provenienti da tutta Italia.