Roma, tornano i Wembrace Games 2023: il 12 giugno con Totti e Bebe Vio

Torna a Roma l'ottava edizione dei Wembrace Games. Quella del 12 giugno allo Stadio dei Marmi sarà una serata di giochi spettacolari all'insegna della solidarietà e dell'integrazione, a cui parteciperanno anche Bebe Vio e Francesco Totti.

L'appuntamento è alle 21 allo Stadio dei Marmi. Slogan dell'edizione di quest'anno è “Cambiamo le regole del gioco”. La serata sarà condotta dal Trio Medusa, il trio comico formato da composto da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi. In campo si sfideranno otto squadre provenienti da tutta Italia e non solo, con partecipanti adulti e bambini, affetti da disabilità e non. A guidare la squadra in rappresentanza della Roma non poteva che essere “il Capitano Francesco Totti”. Le squadre si sfideranno in una serie di gare spettacolari e impegnative, in cui a fare la differenza sarà la capacità di fare gioco di squadra.

L'evento sarà anche l'occasione per una raccolta fondi per art4sport ONLUS, associazione che ha come scopo quello di progettare e realizzare le protesi e le apparecchiature che permettono ai disabili di praticare sport paralimpici. L'evento è stato presentato in Campidoglio da Alessandra Locatelli, Ministra per le Disabilità, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Vito Cozzoli, ad di Sport e Salute, Alessandro Onorato, Assessore ai allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma.