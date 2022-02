Roma, tornano le sfilate di moda a piazza di Spagna. Approvata mozione di FdI

Accolta la proposta lanciata da FdI di riorganizzare le sfilate di moda a piazza di Spagna. Lavinia Mennuni, consigliere comunale: "Segnale positivo da parte del comune, ora aspettiamo che alle parole seguano i fatti". La Regione Lazio rilancia intanto Altaroma facendola diventare una fondazione.

Lavinia Mennuni, consigliera di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, commenta la decisione presa dall'assessore Onorato di riorganizzare le sfilate di moda al centro di Roma: "Roma tornerà ad organizzare una sfilata di moda internazionale, appuntamento fondamentale per il rilancio di un settore produttivo importante della Capitale".

La mozione presentata da Fratelli d'Italia

Mennuni, vicepresidente della Commissione Turismo e Moda di Roma Capitale, ha ricordato: "Sull' opportunità di riportare stilisti e indossatrici a calcare la passerella di Piazza di Spagna, un luogo simbolo della grande bellezza, come ai tempi della manifestazione 'Donna Sotto Le Stelle', ho presentato il 14 dicembre 2021 una mozione in Commissione Turismo. Nell'atto sottoscritto da molti consiglieri, si chiede di stanziare risorse economiche e mettere in campo azioni funzionali alla realizzazione dell'evento".

Mennuni: "Ora dalle parole ai fatti"

Il consigliere ha poi concluso: "La proposta evidentemente è stata ampiamente condivisa dalle altre forze politiche se, come sembra dalle sue dichiarazioni, l'assessore al Turismo e Moda Alessandro Onorato, intende dare seguito all'iniziativa. Nel rilevare con favore questo segnale positivo e questo riconoscimento della Amministrazione Comunale, voglio ribadire il mio impegno a sollecitare il passaggio dagli annunci ai fatti. FdI sosterrà l'organizzazione della sfilata nell'iconico scenario di Trinità dei Monti, perchè riteniamo possa essere un'occasione da non perdere per aprire una vetrina visibile in tutto il mondo, attraverso cui mostrare il fascino della città e lo stile del Made in Italy, con l'obiettivo di rilanciare il turismo, il commercio e la qualità della vita dei cittadini".

Orneli: "Rilanciamo Altaroma con Fondazione"

Segnali positivi nel settore della moda anche dalla regione Lazio. Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università e Ricerca, Start Up e Innovazione della Regione Lazio, ha dichiarato: “Rilanciamo Altaroma con la nascita di una Fondazione all’interno di un piano strategico nazionale. Uno strumento più flessibile anche nei rapporti tra pubblico e privato”.