Roma, Toti sceglie Pezzella: nuovo responsabile comitato promotore di Cambiamo

Elezioni Roma 2021, inizia a formarsi la squadra di “Cambiamo con Toti” in vista delle comunali del prossimo anno: Massimo Pezzella è il nuovo responsabile del comitato promotore per la Capitale.

“Massimo Pezzella è il nuovo responsabile per il Comitato promotore 'Cambiamo' Roma Capitale in vista delle elezioni comunali di Roma 2021. Massimo Pezzella è una scelta di assoluto livello, affidabile e competente: siamo convinti che lui e tutti gli amici del comitato capitolino lavoreranno in sinergia e collaborazione per radicare in maniera profonda ed efficace il nostro partito nella Capitale d’Italia, anche e soprattutto in previsione delle prossime importanti amministrative di Roma”. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi, e il responsabile del comitato promotore regionale “Cambiamo” Lazio, Mario Abbruzzese.

“È un onore ricoprire questo autorevole incarico e ringrazio i vertici del partito per la fiducia e la stima in me riposte - ha aggiunto Massimo Pezzella -. Da qui a poco meno di un anno, ci aspetta un grande lavoro a sostegno del territorio e delle famiglie della Capitale, con l’obiettivo fondamentale di mandare a casa il Movimento 5 Stelle e Virginia Raggi, uno dei sindaci più incompetenti e inadeguati che il Campidoglio abbia mai visto. Noi siamo pronti”.