Roma, tra Pantheon e Vaticano la fiera del tarocco: 300 articoli sequestrati

Tra il Pantheon e il Vaticano la fiera del tarocco: sono circa trecento gli articoli contraffatti sequestrati dalla Polizia Locale. Questo il bilancio di un'operazione portata a termine negli scorsi giorni dalle pattuglie tra il Pantheon e il Vaticano.

In via di Porta Angelica gli agenti del Gruppo Parioli stati sequestrati non meno di 200 articoli, tra borse, portafogli, cinture e altri articoli fregiati con copie di marchi ben noti. Nel pomeriggio di domenica 11, invece, le pattuglie del Gruppo Trevi hanno posto sotto sequestro circa 100 articoli in dei negozi di via Pastina, vicino al Pantheon. Tra questi alcuni sequestri penali di borse griffate false e alcuni sequestri amministrativi di palline gommose.