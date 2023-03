Roma, trascina per terra una donna per rapinarla: fermato dai passanti

Un uomo romano di 37 anni ha strattonato violentemente e trascinato per terra una donna, nel tentativo di rapinarla della borsa. Prima che potesse fuggire è stato fermato dai passanti che avevano assistito all'aggressione.

Il fatto è avvenuto alle 22 del 13 marzo, in via di Monteverde. L'uomo si è avventato sulla donna, una 66enne di origine bielorussa, tentando si sottrarle la borsa. Lei ha opposto resistenza e allora l'uomo ha cominciato a tirare strattonandola e trascinandola per terra. Una volta riuscito a strapparle di mano la borsetta, il 37enne ha tentato la fuga, ma è stato inseguito dai passanti fino in un bar, dove l'uomo ha provato a disfarsi della refurtiva.

Qui sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno arrestato l'uomo. Il 37enne è già noto alle forze dell'ordine. La donna è stata medicata in ospedale, avendo riportato alcune escoriazioni al braccio.