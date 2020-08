Roma

Lunedì, 31 agosto 2020 - 14:46:00 Roma travolta dalla pioggia: tamponi sospesi in due drive-in per il maltempo La Asl Roma 2 ha comunicato la momentanea sospensione dell’attività di drive-in in via degli Eucalipti e del Santa Caterina delle Rose

Roma travolta dalla pioggia: “La Asl Roma 2 ci ha comunicato la momentanea sospensione dell’attività di drive-in in via degli Eucalipti e del Santa Caterina delle Rose a causa del maltempo e per garantire la sicurezza degli operatori”. A dare la notizia è l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Il servizio verrà ripristinato regolarmente martedì mattina a partire dalle ore 7.30. E’ comunque garantita l’attività domiciliare e presso gli ospedali.