Roma: tre nuovi Cardinali. Il 23 le cerimonie a Monti, Ostia e Prati Fiscali

Domenica 23 aprile arriveranno tre nuovi Cardinali appena nominati che prenderanno possesso delle loro rispettive parrocchie a Monti, a Ostia e ai Prati Fiscali. Si tratta dei cardinali Robert Walter McElroy, vescovo di San Diego, William Seng Chye Goh, arcivescovo di Singapore, e Jean-Marc Aveline, vescovo di Singapore.

La prima delle tre cerimonie avverrà alle 11,30 nella chiesa di San Frumenzio ai Prati Fiscali, in cui arriverà come cardinale titolare Robert Walter McElroy, vescovo di San Diego. “Il vescovo di San Diego - spiega il parroco don Marco Vianello - troverà ad accoglierlo una comunità vivace e viva come è quella di San Frumenzio; avrà un incontro con i bambini del catechismo e con tutte le numerose realtà di carità della parrocchia, dalla casa famiglia per le mamme in difficoltà ai servizi di animazione per gli anziani. Ci ritroveremo poi tutti insieme per un pranzo familiare e comunitario, in un clima di festa ma anche di normalità domenicale".

La cerimonia a Ostia

La chiesa di Santa Maria Regina Pacis di Ostia accoglierà invece l'ex arcivescovo di Singapore William Segn Chye Goh. La cerimonia si terrà sempre alle 11,30. "La Messa di accoglienza di sabato – anticipa il parroco Don Giovanni Vincenzo Patanè - vedrà la partecipazione di una rappresentanza che viene da Singapore; saranno presenti le autorità civili e militari, il vescovo di settore monsignor Dario Gervasi, i parroci delle altre comunità di Ostia, in un’ottica di comunione e sinodalità.

La cerimonia a Monti

Infine a Marc Aveline diventerà Cardinale titolare di Santa Maria ai Monti. La cerimonia si terrà alle 19. "La comunità si è data molto da fare in questi giorni, è contenta di accoglierlo - racconta il parroco Monsignor Francesco Pesce - Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, quest’anno rifacciamo finalmente la processione della Madonna dei Monti in giro per il rione; è prevista alle ore 17:30 e vedrà la partecipazione del cardinale Aveline”.