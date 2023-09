Roma, trovato morto in un campo a Tor Vergata: giallo a due passi dalle Vele

Il cadavere di un senza tetto in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ieri in un'area verde in zona Tor Vergata, a Roma. A scoprire il corpo dell'uomo, un romeno di 39 anni, sono stati degli operai del servizio municipale che operavano nell'area incolta.

Le indagini

Dalle indagini è emerso che l'uomo era registrato come ospite in un centro di assistenza notturna per senza fissa dimora che si trova nei pressi del luogo del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Vergata.

Autopsia per stabilire la morte

Sul cadavere, secondo un primo esame effettuato dal medico legale, non sarebbero presenti segni di violenza. Ad ogni modo il corpo è stato affidato al Policlinico Tor Vergata in attesa dell'autopsia.