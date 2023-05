Roma, truffa a un'anziana da 20mila euro: arrestato un 17enne napoletano

Un'anziana di 83 anni è stata raggirata da un minore di 17 anni, di origini napoletane. La donna è stata convinta a consegnare gioielli e denaro contante per 20mila euro. Il giovane è stato beccato dai Carabinieri fuori dall'abitazione della vittima.

Il trucco usato dal 17enne è quello del debito contratto dal figlio. Il 17enne, fingendosi il direttore di un ufficio postale, ha telefonato a casa dell'anziana dicendole che suo figlio non aveva pagato una fattura. Il finto direttore le intimava di consegnare denaro o gioielli a un addetto che sarebbe passato a casa sua per ripagare il debito, altrimenti suo figlio avrebbe rischiato una denuncia. Poco dopo il 17enne si è recato a casa della donna e questa, temendo per il figlio, ha consegnato gioielli e denaro contante.

L'arresto

Per fortuna della donna e sfortuna del 17enne, proprio nei pressi dell'abitazione dell'anziana stava passando una pattuglia dei Carabinieri. I militari hanno notato il comportamento sospetto del 17enne che, parlando al telefono, indicava il citofono del condominio. Poco dopo il ragazzo è entrato. I Carabinieri lo hanno atteso e quando è uscito lo hanno fermato per un controllo. Perquisendolo, i militari lo hanno trovato in possesso di gioielli per un totale di 20mila euro e 500 euro in contanti.

Subito è scattato l'arresto. La donna, contattata dai Carabinieri, ha sporto denuncia e le è stata restituita la refurtiva. Per il giovane è scattata l'accusa di estorsione aggravata. Dopo l'arresto è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza per i minorenni di via Virginia Agnelli.