Roma, truffe agli anziani: falso direttore di banca ruba 1400 a una 85enne

I Carabinieri hanno sventato una truffa che era stata messa in atto a danno di un'anziana di 85 anni. Uno dei truffatori si era finto un direttore di banca e l'aveva indotta a consegnare 1400 euro in contanti. I truffatori sono stati arrestati e il denaro è stato restituito alla donna.

La banda era composta da due persone, un uomo di 42 anni e una donna di 43. L'uomo aveva telefonato all'anziana identificandosi come il direttore di una banca e le aveva detto che sua figlia aveva maturata un ingente debito con la banca stessa. Il truffatore le aveva ingiunto di onorare tale debito, altrimenti, si sarebbe visto costretto ad avvertire i Carabinieri. L'anziana, per evitare che la figlia potesse avere dei guai, ha incontrato i due truffatori, che si erano finti funzionari della banca, e gli ha consegnato il denaro in contanti.

L'arresto

I Carabinieri della Sezione Operativa di Frascati hanno notato i due in auto nel quartiere Giardinetti, incuriositi dal comportamento sospetto. I due truffatori sono stati quindi perquisiti e sono stati torvati in possesso della refurtiva. Per i due è scattato l'arresto. Il gip ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.