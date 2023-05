Roma, truffe del reddito: 14 denunciati e danni all'erario per 180mila euro

I Carabinieri hanno denunciato 14 persone per frodi sul reddito di cittadinanza. Gli inquirenti hanno accertato che i denunciati hanno accumulato da marzo 2019 un danno per l'erario da 180mila euro.

I 14 “furbetti” sono stati scoperti grazie ai controlli effettuati dai Carabinieri di Prima Porta in collaborazione con la Motorizzazione Civile, l'Inps, il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri e con l'Anagrafe, grazie ai quali è stato possibile verificare se le persone controllate rispondessero ai requisti necessari per ottenere il sussidio erogato dal Governo.

Grazie a questi controlli i militari hanno individuato 14 persone che percepivano il reddito di cittadinanza indebitamente. Per i 14 è scattata l'accusa di truffa aggravata allo Stato, perché hanno reso dichiarazioni false, soprattutto per quanto riguarda la residenza. L'Inps si occuperà non solo di revocare loro il sussidio, ma anche di recuperare le somme ottenute illecitamente.