Roma, Trussardi regala alla Caritas i capi imperfetti: il recupero è solidale

Parte l'iniziativa di Trussardi e Caritas per il recupero gli abiti imperfetti. La grande casa di moda regalerà alla Caritas i propri capi scartati che saranno venduti in una nuova boutique che sarà inaugurata il 7 dicembre.

Da questa collaborazione nasce la boutique MODiAmo, basata sul principio dell'economia circolare, ovvero quella basata sul riciclo e il recupero degli scarti per sprecare e inquinare di meno.

Il progetto

Al progetto hanno partecipato la Trussardi, la Caritas di Roma e anche l'associazione di servizi alla persona “Asilo Savoia” che mette a disposizione i locali di via Monza che ospiteranno la boutique, che gestirà l'inserimento lavorativo dei giovani “neet” (quei giovani che non lavorano né studiano). Inoltre è sarà l'Asp Asilo Savoia a ospitare la boutique nei suoi locali di via Monza.

Il progetto si fonda su quattro punti fondamentali: la moda, l'ecologia, il benessere e la solidarietà. In poche parole l'economia circolareLa boutique infatti valorizzerà i capi che Trussardi non ritiene adatti agli standard e che altrimenti sarebbero destinati al macero. Tra questi scarpe, abbigliamento vario, accessori e borse, che pur essendo in buone condizione presentano delle imperfezioni e che quindi verrebbero buttati.

L'iniziativa si inserisce in una serie di progetti volti a favorire la cultura del recupero degli scarti, portati avanti dalla Caritas di Roma, come gli Empori della Solidarietà e i Mercatini del Valore Ritrovato.

L'inaugurazione

L'inaugurazione avverrà alle 15,30 del 7 dicembre. All'evento parteciperanno il vescovo ausiliare di Roma Benoni Ambarus, il direttore della Caritas di Roma Giustino Trincia e Massimiliano Monnanni, direttore dell'Asp Asilo Savoia.