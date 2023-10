Roma, turista milanese travolta e uccisa da un suv in Centro: grave il marito

Ennesimo morto sulle strade di Roma. L’ultima vittima è una turista di Milano: è la 154ma vittima dall’inizio dell’anno. E il bilancio potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Già perché il marito della donna è ricoverato in condizioni disperate

La vittima: Laura Pessina

La donna, Laura Pessina, si trovava a passeggio per il centro storico con il marito, quando è stata travolta da un suv mentre attraversava le strisce pedonali di via del Teatro di Marcello proprio sotto al Campidoglio. Al volante dell’auto, una Mercedes color sabbia, c’era un 78enne. L’uomo avrebbe superato una macchina che si era fermata per far attraversare senza accorgersi dei pedoni. L'impatto è stato violento: la donna è stata sbalzata 15 metri oltre l'auto.

Choc in pieno centro

Siamo nel cuore di Roma, tra il Campidoglio e la Bocca della Verità. La vittima è morta sul colpo, mentre il marito Roberto Manzoni è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Santo Spirito e lotta tra la vita e la morte: per lui una fortissima emorragia cerebrale e fratture multiple su tutto il corpo. A seguire l’evoluzione del quadro clinico ci sono i familiari di Brugherio, provincia di Monza, arrivati nella Capitale per passare qualche giorno di vacanza con la coppia.