Roma, tragedia a Piazza di Spagna: 55enne cade nel vuoto e muore. La dinamica è sospetta

Roma, il giallo della turista morta a Piazza di Spagna

Questa mattina all'alba, erano le 7 del mattino, una donna spagnola di 55 anni, per cause ancora tutte da accertare, è caduta nel vuoto ed è morta a Piazza di Spagna a Roma. La tragedia sarebbe avvenuta in prossimità del parapetto della scalinata di Trinità dei Monti. Si sa solo che la vittima era una turista ma non è ancora chiara la dinamica dei fatti: gli inquirenti non escludono nessuna pista, compresa quella del suicidio. Inutile il tempestivo intervento dell'ambulanza, la donna è morta subito dopo l'arrivo in ospedale.

Dipendente wine bar,: "Ad accorgersi della donna caduta una ragazza che faceva jogging"

“Ho aperto io ai soccorritori. Sono entrati da sotto e hanno raccolto la donna, finita sui sampietrini. Per primi sono intervenuti i vigili del fuoco, perché si pensava fosse tutto chiuso, poi i vigili urbani”. E' il racconto Fabio, dipendente del wine bar che affaccia proprio sulla scalinata della Trinità dei Monti. “La donna era sola - spiega Fabio - Con lei non c’era nessuno. Qui a quell’ora c’erano solo gli ospiti della struttura, che però erano in camera e non si sono accorti di nulla”. Sulla turista, dice che “non era ospite dell’albergo, questo lo abbiamo accertato. La prima ad accorgersi di lei è stata una ragazza che faceva jogging, credo sia stata lei a dare l’allarme”.

La turista spagnola - riporta Roma Today - è caduta all'interno di un'area privata, vicino a un'attività commerciale, è stata soccorsa e trasportata al policlinico in condizioni disperate. Al momento chi indaga non esclude nessuna pista. Tra quelle prese in considerazione c'è anche appunto l'ipotesi che possa trattarsi di un suicidio. Sono in corso le indagini da parte della municipale, le telecamere posizionate su Piazza di Spagna potrebbero svelare la verità su questa tragedia.