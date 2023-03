Roma, uccide l'anziana madre e poi si suicida: giallo in una casa di Labaro

Un uomo di 61 anni avrebbe ucciso l'anziana madre 94enne per poi suicidarsi. È giallo a Labaro: i due corpi sono stati trovati in un appartamento. Lei era stesa sul letto, mentre lui era riverso sul pavimento.

I corpi sono stati trovati dalla Polizia poco dopo le 10,30: i vicini aveva chiesto l'intervento degli agenti perché dall'appartamento proveniva un cattivo odore. I due corpi infatti erano già in avanzato stato di decomposizione.

Le indagini

Gli inquirenti per il momento non escludono nessuna ipotesi. L'abitazione era chiusa dall'interno e non ci sono segni di effrazione. Per il momento l'ipotesi più accreditata è proprio quella dell'omicidio-suicidio. L'idea che l'uomo abbia ucciso prima sua madre poi sé stesso è suggerita, tra le altre cose, da un fucile trovato sul letto. La Scientifica è al lavoro per verificare se effettivamente il fucile sia stato usato o meno per uccidere le due persone. Si sta anche cercando di capire da quanto tempo i due siano deceduti.

Il pm ha disposto le autopsie. Sul caso indaga la Squadra Mobile, coordinata dalla Procura.