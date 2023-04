Roma, Ultima Generazione colpisce ancora: bloccata la via Appia a Capannelle

Roma: attivisti Ultima Generazione bloccano per alcuni minuti via Appia Nuova. Traffico in tilt e intervento della Polizia.

''Si è ufficialmente aperta una nuova stagione di disobbedienza civile della campagna 'Non paghiamo il fossile', promossa da Ultima Generazione. Dopo i due blocchi stradali della scorsa settimana e dopo la parentesi gioiosa della street parade promossa sabato 22 aprile per gridare il proprio amore per la vita, i cittadini e le cittadine preoccupate per il collasso ecoclimatico che sta investendo con prepotenza l’Italia e l’Europa meridionale, sono tornati a bloccare il traffico a Roma. Questa mattina alle 8.05 venti persone hanno bloccato via Appia Nuova, in zona Ippodromo delle Capannelle, in entrambi i sensi di marcia. Una di loro ha incollato le proprie mani all’asfalto per aumentare la durata del blocco. Ed è stata rimossa dalle forze dell’ordine senza alcuna cautela, con una lastra di colla e asfalto attaccata alle mani''. Lo fa sapere in una nota Ultima Generazione.

La denuncia: "La Polizia è intervenuta con violenza"

''Per tutta la durata dell’azione i cittadini hanno discusso con gli automobilisti e con i passanti presenti della gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica per mitigarne i danni - sottolinea Ultima Generazione - Verso le 8.25 sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che alle 8.40 hanno spostato i presenti dalla strada. Infine i cittadini di Ultima Generazione sono stati portati in Questura. Il tempo del blocco è stato di circa 35 minuti, ma nonostante ciò le forze dell’ordine, sono intervenute con violenza sui cittadini in azione''.