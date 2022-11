Roma, un commissariato riceve molte recensioni positive come un ristorante

“Non faccio spesso recensioni, ma questa volta era doveroso testimoniare l’ottimo servizio ricevuto” ma non è un ristorante a ricevere questi complimenti, bensì un Commissariato di Polizia molto apprezzato dai cittadini per la sua efficienza e velocità e anche per la cortesia degli agenti. Si tratta del Commissariato Monteverde XII Distretto.

Rispetto agli altri commissariati di Roma, su Google è quello con più recensioni positive e con la media dei voti più alta: 4,5 su 5

I cittadini soddisfatti

“Sicuramente uno dei migliori Commissariati di Roma - si legge in una recensione - umanamente e professionalmente, non ho dubbi. A mio modesto avviso andrebbe chiarito ad "altri" commissariati che le emergenze esistono anche per i cittadini e che la prenotazione on-line non è obbligatoria”.

“Ottimo servizio - scrive un'altra persona - cortesia da parte dei funzionari e dell'ispettore, la rapidità nella lavorazione delle pratiche. Ringrazio tutto il commissariato”.

“Serietà, competenza, professionalità, gentilezza. Cosa altro aggiungere? La 'vera' Polizia è di casa qui. Grazie”.

L'ufficio passaporti

La maggior parte delle recensioni positive si riferiscono alla velocità e all'efficienza con cui il Commissariato gestisce le pratiche per i passaporti.

“La cortesia dei funzionari e dell’ispettore - scrive infatti un cittadino - e la celerità nel mettersi a disposizione del cittadino per risolvere i problemi. Potrebbe sembrare scontato e qualcuno potrebbe dire che dovrebbe essere sempre così in un ufficio pubblico, ma purtroppo sappiamo tutti, molto bene, che non è così. Approfitto quindi per ringraziare tutto il commissariato, per l’aiuto fornito alla risoluzione di un problema in tempi estremamente celeri. Grazie”

“Esperienza per richiesta passaporto - racconta un altro - quindi una pratica sicuramente poco importante rispetto ad altre questioni. Appuntamento rispettato al secondo, gentilezza e velocità nonostante fosse pieno di gente che chiedeva qualsiasi cosa. Tutti sempre con il sorriso. Un piacere”

“Efficienza e gentilezza - dice un'altra persona - complimenti a tutto lo staff dell’ufficio passaporti che oggi hanno compiuto per la mia famiglia un vero miracolo! Immensamente grata! A presto”