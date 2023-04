Roma, un gambiano accoltellato dopo una lite a Rebibbia. Caccia al colpevole

Un gambiano di 24 anni è stato accoltellato al termine di una lite alla stazione della metro B di Rebibbia. I Carabinieri sono ora alla ricerca dell'uomo che, al culmine della lite con l'africano, ha estratto il coltello e lo ha colpito.

Il fatto è avvenuto intorno alle 12. Subito sono intervenuti i militari, nonché i sanitari del 118 che hanno trasportato il gambiano al Sandro Pertini. Non risulta in pericolo di vita. A quanto si apprende, è stato ferito al braccio. Sono in corso le indagini, da parte dei Carabinieri di San Basilio, in collaborazione con quelli di Montesacro, per identificare e rintracciare il colpevole dell'accoltellamento.