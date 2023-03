Roma, un gioco alla scoperta della comunità ebraica: nasce “Menorah the Game”

Arriva “Menorah - The Game”, un videogioco interamente ambientato a Roma e che porta alla scoperta della millenaria comunità ebraica della Città Eterna. Una caccia al tesoro attraverso le epoche alla ricerca della Menorah, il candelabro a sette braccia, perduta.

Il videogioco, prodotto da Golem Multimedia in collaborazione con Tuo Museo e Admiral Gaming Network, è disposbibile sottoforma di app. Si tratta di un'avventura grafica del tipo “punta e clicca” in cui i due personaggi, Anna e Gavriel, seguendo gli indizi trovati in un antico manoscritto custodito nel museo ebraico, esploreranno diverse epoche storiche alla ricerca dell'antica Menorah perduta. Durante questo viaggi i due protagonisti si troveranno nei luoghi e momenti più iconici della città dagli antichi templi romani fino agli sconvolgimenti del XX secolo.

La presentazione

Sarà presentato ufficialmente al Museo Ebraico di Roma il 30 marzo, alla presenza del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e della presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello. Sarà presente anche lo storico Shulim VogelmannA condurre l'evento sarà il giornalista David Parenzo. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Museo Ebraico per Roma ed è una componente del “Progetto edutainment”.