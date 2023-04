Roma, un incrocio su Corso Italia invaso dalle macchine parcheggiate

Un incrocio su una via trafficata invaso dalle macchine parcheggiate, anche in mezzo alla strada. Succede a Roma su Corso Italia. A segnalare la cosa è la pagina di Facebook Roma fa Schifo.

La foto è stata scattata nel punto in cui via Ripa si immette in Corso Italia. Dall'altra parte, oltre le mura si apre via Valenziani. “La strada di fronte - scrive la pagina - è via Valenziani da cui in teoria si attraversa l’incrocio di corso d’Italia per immettersi in via Alessandria. In teoria, perché le macchine sono parcheggiate fino in mezzo alla strada. I vigili fanno multe come se piovesse, ma la mattina dopo è di nuovo così”.