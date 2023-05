Roma, un kg di hashish venduto su Telegram: scoperta baby gang di spacciatori

I Carabinieri hanno scoperto e arrestato una baby gang di spacciatori: quattro ragazzi arrestati, tutti minorenni, che sono stati trovati in possesso di un chilo di hashish. Avevano concordato la vendita via Telegram.

I quattro minori (di cui tre 16enni e un 14enne), infatti, si erano dati appuntamento attraverso Telegram per incontrarsi nel parcheggio della stazione della metro A Cipro dove li avrebbe dovuti raggiungere un “cliente”, loro coetaneo. I Carabinieri, saputo dell'appuntamento, sono arrivati sul posto e li hanno sorpresi mentre cedevano 30 grammi di hashish all'altro minorenne, che è stato identificato e segnalato come assuntore.

I controlli e l'arresto

I militari hanno sottoposto i quattro minori a un controllo e li hanno così trovati in possesso di 1 kg di hashish, un bilancino di precisione e 190 euro in contanti. Per i quattro è scattato l'arreso: essendo minori sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli, dove resteranno a disposizione del Tribubale dei Minori della Procura di Roma. I quattro sono indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.