Roma, un mese di paura a Cinecittà: la festa di Halloween alla casa del cinema

Dal Mainkomio all'Inferno: Cinecittà World vuole fare paura a tutti per un mese di spettacoli e attrazioni. Si parte il primo ottobre e si termina il 1 novembre con la mega festa che va in scena nella casa del cinema in occasione del mese di Halloween.

Con oltre 40 attrazioni, tra proiezioni, spettacoli e travestimenti, Cinecittà World si veste di nero e regala un'esperienza di terrore per tutte le età. Previste tre serate conclusive, il 29, 30 e 31 ottobre, con un dj set e concerti di Noyz Narcos, Villabanks e altri nomi protagonisti della scena musicale.

Su Cinecittà World cala l'oscurità

L'Halloween Show e la Zombie Walk, tra streghe, vampiri e fantasmi, darà l'inizio alla super festa che andrà in scena per un mese nel Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, rivolta ad un pubblico di tutte le età. Immancabili la montagna russa “Inferno”, che trasporterà i passeggeri nel buio del più temuto girone dantesco, ma anche il circo che si vestirà ad hoc per spettacoli all'insegna del terrore, a Clownstrofobia. Spazio anche a un pizzico di erotismo nel sottomarino U-57 Erotika, dove sexy vampiri e marinarette aspetteranno il pubblico più adulto, che ha sempre apprezzato l'attrazione. Sempre per i più grandi, sono previsti il live show comico “Trucchi da Paura”, dedicato agli effetti speciali del cinema horror e lo spettacolo teatrale “Gangs f Halloween”, dove al Teatro1 si passeranno in rassegna i migliori film del genere cinematografico.

Un Halloween da Manikomio

La sorpresa della festa è sottoterra, dove i più temerari potranno scendere, solo dal 29 al 31 ottobre, nel Manikomio, aperto solo per l'occasione. Tutti i giorni, invece, sarà possibile “combattere” il terrore delle più paurose figure del cinema horror, che infesteranno la Horror House: da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, fino all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter.

Il Baby Halloween: spettacoli e giochi per i più piccoli

Da dolcetto o scherzetto fino ai travestimenti, anche i bambini sarannnp o protagonisti della festa nel Parco divertimenti del Cinema e della Tv, con Oggy Oggy, il gattino della famosa serie TV, che li attenderà per la caccia alle caramelle, insieme ai personaggi delle favole nel Bosco Stregato. E anche se non arriveranno al parco già travestiti, il Truccabimbi Mostruoso potrà renderli per un giorno il loro mostro preferito.

Halloween Nights, il gran finale: anche Noyz Narcos sul palco

Grande attesa per la conclusione della festa che il 29, 30 e 31 ottobre vedrà il parco aperto dalle 11 di mattina fino a notte fonda con spettacoli dal vivo, cene a tema horror, dj set e concerti Noyz Narcos, VillaBanks, DJ Rush, Pan Pot, Paul Ritch, Kolorowa, gli artisti di Undermoon, e tantissimi altri ospiti.