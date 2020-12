Roma, un milione di pini a rischio: dall'Eur l'antidoto al parassita killer

Emergenza Cocciniglia Tartaruga: rischio estinzione per oltre 1.000.000 pini a Roma. Da una sperimentazione condotta sui pini domestici dell’Eur arriva un promettente protocollo per sconfiggere, una volta per tutte, il parassita killer.

Domani, martedì 15 dicembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, un webinar proposto e organizzato da Eur Spa, dedicato all’emergenza Cocciniglia Tartaruga (Toumeyella Parvicornis), il pericoloso parassita, che sta colpendo i pini di Roma e mettendo a rischio il valore ambientale, storico e monumentale del paesaggio urbano, senza il quale la città cambierebbe volto, oltre che clima, si incaricherà di fare il punto sulla situazione causata dalla diffusione della cocciniglia aliena, per sensibilizzare e coinvolgere le risorse professionali esistenti allo scopo di attivare collaborazioni indispensabili nella gestione integrata.

Nel corso del webinar dal titolo “L’emergenza Toumeyella Parvicornis. Verso la difesa del pino domestico e del paesaggio monumentale di Roma” verranno condivisi pubblicamente i risultati di uno studio pilota e di una sperimentazione nata dalla collaborazione in essere tra Eur SPA e il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” partita 15 mesi fa ed effettuata su parte del patrimonio arboreo di Eur Spa che conta 1.000 pini, che ha ottenuto ad oggi risultati positivi sull’88,5% dei campioni trattati.

L’obiettivo è quello di divulgare un protocollo d’azione scientificamente provato in ambiente urbano, efficace e soprattutto economicamente sostenibile su vasta scala, per combattere il parassita. Per questo, oltre ai promotori, verranno coinvolti i protagonisti istituzionali: il Servizio Fitosanitario Centrale e il Servizio Fitosanitario Regionale, la Soprintendenza, CREA – Difesa e Certificazione, l’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Roma e il Consiglio Nazionale Ordini Dottori Agronomi e Forestali, i Servizi di Tutela Ambientale di Roma Capitale, perché è necessaria un’azione rapida, condivisa e collettiva per proteggere il nostro patrimonio.

Aprirà i lavori alle ore 9.00 il sindaco di Roma, Virginia Raggi.