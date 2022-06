Roma, un tuffo nel passato: si torna a lavare le strade. il piano di Ama

La città di Roma potrebbe vivere delle brezza mai provate prima o, al massimo, dimenticate. La Capitale riavrà le strade pulite. E' stato presentato infatti il piano che prevede il potenziamento dei servizi dell'Ama.

Il piano messo in campo prevede l'utilizzo di 50 operatori, entrati in organico con le recenti assunzioni, che diventeranno 170 entro il mese di luglio. I nuovi lavoratori avranno il compito di ripristinare il decoro e l’igiene urbana in zone di particolare criticità in tutta la città e saranno organizzati in squadre da 10 operatori a terra, affiancati da due spazzatrici, una macchina lavastrade/innaffiatrice e due veicoli a vasca. Si partirà, dunque, con 5 squadre operative per arrivare ad oltre 15 a pieno regime. Prevista anche l'entrata in servizio di 88 nuove spazzatrici recentemente acquistate da Ama.

Pulizia delle strade, il nuovo piano di Ama

"Il Piano, si legge in una nota, in via sperimentale, individua, per ogni Municipio, delle aree di intervento tipo (Aet) classificate sulla base di tre livelli che definiscono la frequenza di interventi adeguata alle diverse situazioni di criticità: livello 1 intervento ogni 4 settimane, livello 2 intervento ogni 2 settimane, livello 3 intervento settimanale. Nella prima fase di avvio delle operazioni tra le aree sicuramente individuate prioritariamente con livello 3 sono compresi il Municipio I per ovvie ragioni di pressione turistica, le aree interessate dai grandi eventi dell’Estate romana, le zone della movida estiva quali San Lorenzo, Trastevere, Pigneto, Ponte Milvio dove sono previsti interventi settimanali la domenica mattina e il Municipio X nelle aree interessate dall’affluenza dovuta alla stagione balneare".

Il nuovo piano è stato presentato dal sindaco Roberto Gualtieri e dal’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi che hanno inaugurato a Piazza Mazzini il potenziamento dei servizi.

Ama pulisce le strade di Roma: ironia sui social

Intanto Twitter si scatena e un utente pubblica un video che mostra la pulizia di Ama. "Questo è il modo di pulire le strade di Roma. Spostare un po’ di monezza da destra a sinistra. Notare i particolari", è il tweet.