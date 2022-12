Roma, un uomo accoltellato a morte alla Borghesiana: indaga la Polizia

Un uomo di 52 anni è stato accoltellato a morte alla Borghesiana, quartiere nella periferia sudorientale della città. L'uomo è stato sorpreso dall'aggressore in strada, di notte. L'aggressore è fuggito subito dopo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della Polizia e i sanitari del 118. La vittima è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata, ma è morto per le ferite poco dopo.

La Polizia sta indagando per rintracciare l'assassino. Gli agenti hanno acquisito i video delle telecamere di sorveglianza per verificare se hanno immortalato delle immagini. Inoltre si sta indagando per ricostruire le ultime ore della vittima.