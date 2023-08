Roma, un weekend di eventi. Cinema, balletto, musica: ce n'è per tutti i gusti

Dal centro alle periferie di Roma: cinema, teatro, musica e passeggiate immersi nella storia della città eterna. Mentre agosto è quasi agli sgoccioli proseguono gli appuntamenti culturali nella Capitale. Con "Rione Roma tour festival" sabato chi vorrà visitare Roma potrà farlo partendo da Monte Testaccio: l'appuntamento è alle 9.30 con l'archeologo Sergio Palladino. In alternativa, "Scenarte" organizza la passeggiata notturna dal Colle Aventino al Rione Testaccio.

Passeggiata storica

Alle 23 guidati dalla sociologa urbana Irene Ranaldi, i partecipanti ripercorreranno le tappe dell'evoluzione nell'ultimo secolo del ventesimo rione del centro storico. Sempre sabato alle 9 in calendario anche il tour in bicicletta "Siete cinefili? Mettetevi alla prova!", una pedalata per le strade e piazze di Roma che hanno fatto da scenografia ad alcuni dei più famosi film italiani, dal neorealismo alla commedia degli anni '80.Sempre per gli appassionati di cinema proseguono gli appuntamenti nelle arene cinematografiche all'aperto. A Torpignattara a fare da protagonista sarà il regista Gurinder Chadha: per la rassegna Cinematic questa sera in programma "Sognando Beckham", domani "Il palazzo del viceré".

Arena Garbatella

Alla Garbatella, invece, oggi a partire dalle 21 "Tutto in un giorno" di Juan Diego Botto e domani "Il piacere è tutto mio" di Sophie Hyde. Il Cinevillage di Monteverde nel fine settimana porta sul grande schermo "Quando" di Walter veltroni - domani sera - e "Lassù qualcuno mi ama" di Mario Martone domenica. Ancora qualche settimana, inoltre, per godere di Notti di Cinema, in piazza Vittorio Emanuele: domani sera "Rapito" di Marco Bellocchio e "Ritorno a Seoul" di Davy Chou domenica. Infine, immersi nel parco di Villa Borghese, la Casa del Cinema propone "Les petits mouchoirs di Guillaume Canet" e "Vicky Cristina Barcelona" di Woody Allen.Chi ama danza e teatro sabato e domenica potrà rivedere la diva del cinema Marilyn Monroe.

Villa Borghese

Ai Giardini della Filarmonica con "Marilyn – Her words" Loredana Cannata porta in scena una delle ultime sere vissute dall'attrice, nell'estate del 1962. A Villa Borghese prosegue l'appuntamento con "Sogno di una notte di mezza estate", celebre commedia di William Shakespeare, per la regia di Riccardo Cavallo, in scena all'Arena Gigi Proietti Globe Theatre. Musica per le orecchie dei romani con il Syncotribe Quintet e il sassofonista Maurizio Giammarco che suoneranno jazz al Parco del Celio questa sera e domani. Sabato, poi, lezioni di percussioni alle 18 nell'arena della Biblioteca Laurentina con Moustapha Mbengue e Tam Tam Morola.

Musica per Roma

Infine, Tornano i grandi appuntamenti musicali proposti dalla Fondazione Musica per Roma nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Si riparte sabato con lo spettacolo "The magical music of Harry Potter": le canzoni e i brani musicali più celebri dell'universo del giovane mago. Lunedì, martedì e mercoledì, infine, saranno le tre date romane del tour di Cladio Baglioni, al Foro Italico con "Atuttocuore".