Roma, una settimana all'insegna della stand up comedy al Teatro de' Servi

Per gli amanti della stand up comedy non c'è occasione migliore dell'offerta del Teatro de' Servi, nella settimana tra il 21 e il 24 febbraio. In quei giorni andranno in scena due spettacoli un sul confine tra verità e bugie e uno sulla storia di Roma, ma in inglese. Questi sono gli spettacoli di Marco Cavallaro e Francesco De Carlo.

Marco Cavallaro salirà sul palco con il suo spettacolo “La verità vi giuro”. L'attore racconterà tutta la verità, i segreti più incoffessabili, facendone una commedia. Segreti che ci riguardano un po' tutti, perché riguardano ambiti come la famiglia, la cultura, le relazioni e la società. Lo spettacolo di Marco Cavallaro andrà in scena martedì 21 febbraio alle 21.

Lo show di Francesco De Carlo

Francesco De Carlo, invece, è l'unico stand up comedian italiano che ha avuto successo anche all'estero. Nei suoi spettacoli racconta, in inglese, la sua esperienza traendone gli aspetti più comici e divertenti. Al Teatro de' Servi, Francesco De Carlo porterà “History of Rome – a comedy show in English”. L'attore andrà in scena con il suo show il 23 e il 24 febbraio, sempre alle 21.