Roma, vacanze di Natale con la cultura: tra musei, mostre e monumenti

Le vacanze di Natale a Roma sono all'insegna della cultura. Fino all'8 gennaio sono moltissime le iniziative e le proposte, le mostre e le aperture straordinarie di monumenti e attrazioni offerte a turisti e romani per il periodo delle Festività Natalizie.

Si comincia con l'apertura del Colosseo, dei Fori Imperiali e del Circo Massimo, tra le 9 e le 16,30. Inoltre la Soprintendenza Speciale di Roma organizzerà delle aperture straordinarie per il primo dell'anno. Saranno visitabili la Villa di Livia Drusilla (dalle 9,30-16,30), le Terme di Caracalla (9-16,30), l'Arco di Malborghetto (9,30-16,30) e il Drugstore Museum. (10-19).

Le mostre

Ma è il settore delle mostre quello con più offerte. A partire dalla mostra su Lucio Dalla "Anche se il tempo passa", presso l'Ara Pacis. Visto il grande successo l'esposizione è stata prorogata fino al 5 febbraio.

E poi al Chiostro del Bramante sarà visitabile fino all'8 gennaio la mostra “Crazy! La follia nell’arte contemporanea”, mentre al Palazzo Bonaparte fino a marzo si potrà ammirare la mostra di Van Gogh. Fino al 29 gennaio ai Musei Capitolini si potrà visitare la mostra “Domiziano Imperatore. Odio e Amore”, mentre al Tempio di Romolo resterà la mostra “Il Viaggio di Enea, da Troia a Roma”. Sempre fino al 29 alla stazione Tiburtina resterà la mostra the “World of Bansky”. Al Maxxi si potrà ammirare la mostra di arte moderna “What a wonderful world”, mentre alla Centrale Montemartini sarà visitabile la mostra “Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni Capitoline”.

E ancora nella Galleria d'Arte Moderna si potrà visitare la mostra “Pasolini Pittore. Al Museo di Roma sarà allestita la serie di mostre “Quotidian” e alla Villa di Massenzio ci sarà la mostra “Memini me. Ricordami”, dedicata al femminicidio.

I musei

Tutti i musei del Sistema Musei di Roma Capitale offriranno mostre, eventi e servizi didattici fino all'8 gennaio 2023. Il 31 dicembre resteranno aperti fino alle 14, mentre il 1° gennaio saranno aperti per tutta la giornata.

Il tour dello Stadio Olimpico

Per tutti i giorni delle festività natalizie e di Capodanno continueranno i tour dello Stadio Olimpico. Visitando lo stadio sarà possibile accedere ad aree dello stadio che normalmente il pubblico non può visitare: dal campo di gioco al tunnel che permette ai giocatori di accedervi, dagli spogliatoi alla sala conferenze e alle panchine. Inoltre sarà possibile visitare la mostra di cimeli, magliette e trofei del calcio e anche di altri sport. Un viaggio storico che parte dall'inaugurazione dello stadio nel 1953 e passa per le Olimpiadi del 1960, gli Europei e i Mondiali di atletica del 1974 e 1987, i Mondiali di calcio del 1990. E poi le partite e i derby tra Roma e Lazio, le due squadre della Capitale. Lo stadio sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18 i biglietti. Unica eccezione è il 31 dicembre, quando lo stadio chiuderà alle 14 e il 4 gennaio, quando sarà chiuso alle visite perché ci sarà la partita Roma-Bologna.