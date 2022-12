Roma, verde pubblico: arriva il piano da 69 milioni per parchi e giardini

Presentato in Campidoglio il Piano Verde, per la riqualificazione di parchi, giardini, aree gioco, aiuole e aree per cani. Tutti gli interventi saranno finanziati con 69 milioni di euro che si aggiungeranno ai 50 milioni già previsti per la manutenzione ordinaria.

Il Piano prevede investimenti per 61 interventi che saranno eseguiti a partire dagli ultimi giorni del 2022 e per tutto il 2023.

Gli interventi previsti dal piano

Dei 61 interventi previsti, 19 sono opere di riqualificazione di parchi e aree verdi cittadine. Tra questi un intervento da 9 milioni per Villa Ada, di 6,5 per la Serenissima e Tor Tre Teste, di 4,7 milioni per il Parco di Centocelle, 1,3 milioni euro per il Parco San Sebastiano. In generale saranno forniti nuovi alberi per 2 milioni di euro. Altri 13 interventi riguardano invece la fornitura di nuove attrezzature per parchi giochi e aree sportive dei parchi.

I restanti 29 interventi saranno opere già progettate che aspettano solo di essere finanziate, con 2 milioni di euro. Tra questi la ristrutturazione del Casale della Vaccareccia, nel Parco della Caffarella, con 350000 euro, 160000 euro per il Parco della Cervelletta e 100000 euro per Villa Lazzaroni. Non mancheranno interventi per gli alberi su strade e marciapiedi.

Tutti gli interventi previsti dal Piano Verde possono essere visti nel dettaglio andando sul sito del Campidoglio, dove è stata messa a disposizione degli utenti una mappa interattiva che mostra tutti i luoghi che saranno coinvolti.

"Rimettiamo al centro il patrimonio della città più verde d’Europa"

“Questo piano - ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri - affronta situazioni che attendevano da anni per una città che cambia sul serio e lo fa partendo da risorse certe destinate a interventi in molti casi già partiti o comunque pronti a farlo. È un piano diffuso e dettagliato, che non interviene in maniera casuale, come accadeva in passato, ma in maniera organica spaziando dalle riqualificazioni di spazi verdi, alle ristrutturazioni di aree fitness e delle aree per cani. Inoltre i cittadini vengono coinvolti, potranno verificare on line la concretezza e l’attuazione degli interventi nel loro quartiere. Rimettiamo al centro lo straordinario patrimonio della città più verde d’Europa come elemento chiave di una convinta sfida della sostenibilità, della crescita sociale e della promozione del benessere di ogni cittadino e cittadina di Roma”.