Roma verso il Giubileo, Gualtieri esulta: “Città vivibile nonostante i cantieri”. Ma poi c'è l'attesa del bus Atac in viale Giulio Cesare

Traffico al minimo per la domenica e Mezza Maratona di Roma che scivola via nonostante i cantieri con 17 mila partecipanti e una folla ad assistere. Per il sindaco di Roma è l'occasione per provare a far dimenticare il caos quotidiano: “I cantieri si possono fare e questa è la dimostrazione che non impediscono la vita della città ma consentono di avere una città più bella”.

Ma bastano poche ore, perché la città ripiombi bel caos, come testimonia la fila in attesa di un bus a viale Giulio Cesare.

L'apocalisse Atac in viale Giulio Cesare

E' qui che alle 20 sempre di domenica, va in scena una piccola apocalisse dei trasporti romani con centinaia di persone in attesa di un bus che non c'è, nonostante i proclami del Campidoglio e la contemporaneità del match tra Roma e Inter a poca distanza. E a “inchiodare” l'inefficienza romana nella zona del Giubileo, ci pensa uno dei contributor social più attivo che pubblica in rete come “Mercurioviaggiatore”.

Una domenica a due volti: al mattino con la città vuota 17 mila maratoneti liberi; in serata si ripiomba nel caos. Il video è stato girato alle 19,30 in via Barletta, angolo viale Giulio Cesare.