Roma verso il turismo sostenibile: Alessandro Onorato illustra sfide e strategie per la Capitale

Roma è pronta a rilanciare la propria offerta turistica puntando su sostenibilità, innovazione e infrastrutture moderne.

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, intervenendo al recente incontro eastwest Coffee presieduto da Giuseppe Scognamiglio, ha illustrato con chiarezza le sfide che la Capitale deve affrontare e le strategie per sfruttare al meglio il proprio straordinario potenziale turistico.

Il turismo, motore economico centrale per Roma e per l’intera penisola, rappresenta già il 10% del PIL nazionale e il 13% dell’occupazione italiana. Nei prossimi dieci anni, questi numeri cresceranno sensibilmente, rendendo il settore sempre più cruciale per l’economia italiana. A Roma, il turismo ha raggiunto un record assoluto di 51,3 milioni di presenze nel 2024, segno tangibile di un ritorno in grande stile della città eterna sulla scena globale.

L’Assessore Onorato ha sottolineato l’importanza del Giubileo del 2025, un evento che porterà nella Capitale circa 30 milioni di arrivi e fino a 70 milioni di presenze turistiche. Questo flusso genererà un impatto economico stimato in 17 miliardi di euro, offrendo l’opportunità di completare importanti interventi infrastrutturali e gestire il fenomeno dell'overtourism attraverso un'offerta diversificata e sostenibile.

Roma sta già sperimentando un cambiamento significativo, cercando di superare le criticità strutturali legate alla gestione dei flussi turistici nei luoghi iconici come il Colosseo, Piazza San Pietro e la Fontana di Trevi. Onorato ha ribadito la necessità di valorizzare siti meno conosciuti ma di grande valore storico e culturale, come il Parco degli Acquedotti, la Città di Gabii e Ostia Antica, per distribuire meglio il turismo sul territorio e offrire esperienze più autentiche.

Tra le sfide principali evidenziate, spicca la gestione dei milioni di crocieristi provenienti dal porto di Civitavecchia, che ancora oggi rappresentano un potenziale turistico non pienamente valorizzato. Migliorare la connettività e creare pacchetti turistici dedicati è parte della soluzione per intercettare questi flussi.

La mobilità sostenibile gioca un ruolo fondamentale nel futuro turistico di Roma. Con circa due milioni di automobili e una distribuzione abitativa che rende complessa la gestione del traffico, gli investimenti nella metropolitana Linea C e nella mobilità elettrica saranno cruciali per migliorare l’accessibilità e la vivibilità della città.

Secondo Onorato, Roma può sfruttare al massimo le nuove tendenze emergenti, come il turismo digitale e sostenibile, sostenute anche dall’Unione Europea attraverso i fondi del Next Generation EU, dedicati alla digitalizzazione e alla sostenibilità delle infrastrutture turistiche.

Roma è dunque a un punto di svolta decisivo: con la giusta strategia di investimenti mirati, eventi di calibro internazionale e un approccio sempre più sostenibile e digitalizzato, la città eterna è pronta a tornare protagonista sulla scena globale del turismo, offrendo ai visitatori un’esperienza unica che unisce storia, cultura e innovazione.