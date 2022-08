Roma, “Vi dono dei braccialetti”, poi la rapina ai due turisti giapponesi

Piazza di Spagna. Due turisti sono stati rapinati da un uomo che fingeva di volergli donare dei braccialetti. Le fotografie scattate al ladro sono state mandate alla Polizia, che lo ha fermato poco dopo mentre tentava di fuggire.

I due turisti si trovavano ai piedi della scalinata di Piazza di Spagna quando un uomo, 35enne di origini marocchine, li ha rapinati di diverse centinaia di euro con la scusa di donargli dei braccialetti.

L'arresto

Subito dopo l'atto, le due vittime hanno fotografato i due ladri e le immagini sono state mostrate alle forze dell'ordine. Uno di loro è stato poi bloccato da un agente in borghese insieme ai colleghi in divisa, dopo aver tentato di fuggire alla vista di una pattuglia. Aveva prima provato a nascondersi dietro un chiosco in disuso. I soldi sono stati restituiti ai due turisti giapponesi e per il 35enne marocchino è stato disposto il carcere. Indiziato per rapina in concorso, in attesa degli accertamenti, il GIP ha confermato la misura cautelare.